Marek Hamsik non andrà in Cina: a parlarne è l'edizione odierna del Corriere dello Sport. "E’ chiaro che i destini a volte, inconsapevolmente, possa persino incrociarsi: ma Fornals, ora, è un’idea che va certificata nel prossimo mercato essendoci abbondanza nel ruolo e nessuna fretta di arricchire l’organico. Però è anche vero altro, anche se al giorno 30 si è assai dentro alla fantasia e al romanzo: se la Cina dovesse richiamare, e darsi urgenza, allora al Napoli converrebbe (probabilmente) accelerare, pur sapendo che in mezzo al campo, secondo il nuovo codice Ancelotti, ci sarebbero Allan, Diawara, Fabian Ruiz e Zielinski. Hamsik e Fornals sono, quindi, legati e ciò che si può immaginare, viste anche le sei ore in avanti degli orologi cinesi, che sia complicato adesso tuffarsi un questa trattativa annunciata da manager internazionali e osservata con freddezza da De Laurentiis, indisposto ad una separazione che sul piano strettamente personale ritiene dolorosa: a giugno, eventualmente, si capirà, per il Guangzhou R&F continua a rappresentare l’ombra cinese"