Marek, capitano del, parla al sito della Uefa, rivivendo la sua carriera, fino a ora, in azzurro: "Quando arrivai al Napoli il club era appena tornato in Serie A. Era il 2007 e da allora sono passati 12 anni. In questo tempo il Napoli è cresciuto e diventato una delle squadre migliori del mondo. Abbiamo puntato a vincere il campionato in Italia per alcuni anni. Sfortunatamente abbiamo solo sfiorato il titolo,. Il rapporto con club e tifosi? Ho un rapporto meraviglioso con Napoli e con i tifosi. Loro apprezzano la mia fedeltà, il fatto che sia rimasto qua tutti questi anni. E' raro avere un rapporto così al giorno d'oggi. Sono onorato".- "Maradona superato? Sono emozionato. Sono onorato di aver superato un giocatore come Maradona. Era il mio idolo, quindi sono particolarmente felice di averlo superato e di aver raggiunto questo record.Ma sono felice di aver battuto il suo record, e lui si è congratulato di persona con me. Sono orgoglioso di essere entrato nella storia del Napoli, un club con una ricca storia e con dei tifosi unici. Un record così non verrà mai dimenticato, e ora faccio parte dei libri di storia di questo club".- "Sono molto diversi. Sono due allenatori fantastici. Sarri ha fatto un lavoro magnifico: abbiamo giocato un calcio spettacolare per tre anni, ammirati in tutta Europa. Poi c'è stato questo cambiamento, sicuramente un buon cambio. Abbiamo l'allenatore che ha vinto più trofei europei, e anche se il modulo e il modo di giocare sono cambiati, otteniamo buoni risultati e giochiamo un bel calcio offensivo".