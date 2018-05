Secondo la Gazzetta dello Sport, nello spogliatoio del Napoli c'è chi giura di aver sentito Marek Hamsik parlare esplicitamente di una opportunità in Cina che lo stuzzicherebbe. Non sarebbe uno scandalo vista l’età del giocatore se accettasse un’offerta economica top dal campionato cinese. Molti hanno pensato al Guangzhou, dei fratelli Cannavaro. Ma non sarebbe il solo club a potergli offrire un ricco contratto. In Cina gli estimatori sono tanti. Sono in corso delle valutazioni, puntualizza il quotidiano. Nessuno al momento è intenzionato a fare uno sgarbo al Napoli. Un trasferimento in Cina non sarebbe cosa semplice da affrontare. Le sue radici sono napoletane, i suoi figli hanno intrapreso una vita qui. E non sarebbe facile spostare la propria vita. Anche perchè ci sarebbe l’opportunità di continuare e rilanciare il progetto Napoli da simbolo.