Marek Hamsik, centrocampista e capitano del Napoli, ha parlato a Sky Sport della nuova stagione e della tentazione di trasferirsi in Cina durante questa estate: "Non mi sono nascosto, volevo andare in Cina. Ma alla fine sono rimasto, è andata così e per me non cambia nulla. Per me sarà ancora un onore indossare questa maglia, ce la metterò tutta dal primo all'ultimo minuto come sempre. Ancelotti mi ha chiamato un paio di volte mentre ero in Slovacchia, mi ha sempre detto di volermi in squadra, di non andare via e alla fine è stato così. Penso che sia contento che io sia rimasto e lo sono anch'io, è sempre bello quando un allenatore ti vuole".



SUL NUOVO RUOLO - "Giocare davanti alla difesa? Mi piace, è qualcosa di nuovo. Sapevo che in futuro poteva essere il mio ruolo, il mister ha voluto cambiarmelo già adesso e sono contento. Ancelotti mi ricorda Reja, per la sua serenità. Viviamo tranquillamente questo ritiro, è una persona eccezionale e tutto questo ci aiuterà a esprimere le nostre migliori qualità".