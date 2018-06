Presidente, lasciami andare via. Titola così il Corriere dello Sport in edicola oggi, facendo il punto sulla situazione di mercato di Marek Hamsik. Il capitano del Napoli, parlando al telefono con il patron Aurelio De Laurentiis, avrebbe esplicitamente chiesto la cessione: "Mi faccia andare...".



VA DA CANNAVARO? - Classe 1987, al Napoli dal 2007, il capitano degli azzurri sente che per lui è arrivato il momento di cambiare aria, e fa sentire esplicitamente la sua voce. L'Oriente lo tenta (a suon di soldi, 12 milioni all'anno) e lo slovacco guarda già oltre, chiedendo a De Laurentiis di favorire un addio indolore: summit a Milano, al centro dell'operazione, oltre al fidato Juraj Venglos (per Hamsik più di un procuratore, un amico fraterno) e Lucas Chang Jin, potente operatore del mercato cinese. Fra i club interessati ci sono lo Shandong Luneng e il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro.