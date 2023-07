Secondo giorno di ritiro per il Napoli a Castel di Sangro e subito la prima amichevole per gli azzurri. Alle 18:30 il fischio d'inizio allo Stadio Teofilo Patini contro la formazione turca dell'Hatayspor. Garcia dovrà rinunciare agli infortunati Lobotka, Mario Rui, Elmas e Gaetano, richiamati invece i classe 2005 D'Avino (difensore) e Russo (centrocampista).



LE SCELTE - Il tecnico francese si affiderà al 4-3-3. Tra i pali ci sarà Meret. Difesa a 4 con Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, centrali Rrahmani e Ostigard (una novità il norvegese sul centro-sinistra). Centrocampo che vede Anguissa vertice basso, Zielinski mezzo sinistro e Raspadori nell'insolita posizione di mezzala sinistra. Tridente offensivo che ritrova Osimhen al centro e Kvara sull'out mancino, mentre Politano partirà da destra. Si rivede in panchina Lozano che potrebbe subentrare a gara in corso.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Raspadori, Anguissa, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.



HATAYSPOR (4-2-3-1): Kardesler; Corekci, Bekaroglu, Demir, Aksoy; Saglam, Aburjana; Lobjanizde, Oluwafisayo, Mango Fernandes; Yildirim. All. Demirel.