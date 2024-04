Napoli horror: De Laurentiis pensa a un provvedimento drastico

15 minuti fa



Il Napoli si è fermato a Empoli ma non è la prima sconfitta di un'annata horror, anzi è la decima. Un ruolino di marcia incredibile per una squadra che, soli 12 mesi fa, si laureava campione d'Italia. La contestazione dei tifosi ormai non risparmia più nessuno dalla presidenza ai giocatori.



IL PROVVEDIMENTO - Come scrive oggi il Corriere dello Sport, De Laurentiis ha fatto arrivare alla squadra e a Calzona la sua intenzione di indire un ritiro permanente fino alla fine del campionato. Il patron non vuole concedere sconti ai suoi e invoca la svolta già a partire dalla gara contro la Roma in programma domenica prossima.