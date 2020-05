Lunedì è prevista la ripresa degli allenamenti collettivi. Ma non per tutti sarà così. Infatti il Napoli non è pronto per fare questo passo in avanti. La struttura alberghiera adiacente al Centro Sportivo, infatti, è ancora chiusa e quindi il club azzurro deve correre in fretta ai ripari.



Secondo Gazzetta.it De Laurentiis, furioso per questa situazione, avrebbe pronta un'alternativa. Il presidente del Napoli è in continuo contatto con il presidente federale, Gravina, e richiederebbe un ritiro differente: giocatori a Castel Volturno per gli allenamenti collettivi e poi, senza fare la doccia, dritti verso le proprie abitazioni. Lì dovrebbero poi rispettare la quarantena.