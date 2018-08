Elseid Hysaj, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport toccando diversi temi: dalla sconfitta contro il Liverpool alla partita di domani sera contro il Borussia Dortmund.



SUL LIVERPOOL - "Col Liverpool una brutta sconfitta, ma c'è un nuovo allenatore ed abbiamo 2-3 cose da imparare, in campo riusciremo a migliorare ed essere forti. Ancelotti è un grande allenatore, ci dà la serenità giusta per essere tranquilli e pensare ai nostri errori".



SUL BORUSSIA DORTMUND - "Sono partite belle da giocare per ognuno di noi, è stimolante sfidare calciatori del livello di Reus e Gotze: è un’occasione per dimostrare che stiamo bene e che stiamo migliorando".



SU ANCELOTTI - "Abbiamo un grandissimo allenatore, ci ha dato grande forza e dobbiamo migliorare di essere calciatori veri, di dover crescere anno dopo anno. Speriamo di migliorare presto quelle 2-3 cose di cui ho parlato. Quali sono? Vedrete in campo".