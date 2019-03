Insieme al suo allenatore Carlo Ancelotti, anche Elseid Hysaj - terzino del Napoli - ha parlato in conferenza stampa dalla Red Bull Arena, stadio del Salisburgo: "La loro è una buona squadra, ma dobbiamo pensare domani a scendere in campo sereni e a fare il nostro gioco".



SULLA DIFESA - "In squadra siamo 23-24, se mancano tre giocatori ci sono gli altri che sono pronti a dare tutto"



SULL'ARRIVO DI ANCELOTTI - "Per me è stato un cambio importante perché per sei anni ho avuto sempre lo stesso allenatore. Però cambiare ti porta anche a crescere, sto imparando tanto e spero di crescere sempre di più"



SUL GOL - "E' da tanto che sto aspettando, è da parecchi anni che dico di essere pronto a dare tutto per questo gol. Quindi devo solo mantenere la tranquillità, poi se arriverà meglio".