Elseid Hysaj, difensore del Napoli, parla ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia della sfida con l'Az Alkmaar: "E' sempre importante partire bene, le prime partite sono le più importanti. Bisogna raccogliere punti per essere più tranquilli nel prosieguo della competizione".



SUI CASI DI POSITIVITA' DELL'AZ - "Sicuramente è una situazione non piacevole, ma si sa che nel calcio bisogna giocare, andare in campo tranquilli e sereni. Noi dobbiamo scendere in campo senza preoccupazioni, nel calcio non bisogna averne, poi vedremo nei prossimi giorni".



EUROPA LEAGUE OBIETTIVO? - "Sì, noi siamo tutti contenti di partecipare all'Europa League. Vogliamo andare avanti, non bisogna mollare mai e crederci fino alla fine. Questo è l'importante".



SEMPRE TITOLARE - "Io mi sto godendo il mio momento, visto che si parla sempre di andar via ma io ho sempre detto che per me qua è casa mia. Col mister sto benissimo, sto giocando. Darò sempre il 100% per questa squadra".