Un episodio particolare è andato in scena nel corso del secondo tempo di Napoli-Genoa. Per limitare una punizione dal limite calciata da Miguel Veloso, il terzino destro della squadra di Ancelotti, Hysaj, si è sdraiato dietro la barriera imitando la mossa che salvò l'Inter in Champions League messa in atto da Marcelo Brozovic e ribattezzata "il coccodrillo".