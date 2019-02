Elseid Hysaj, terzino del Napoli, prima della sfida contro il Parma è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Bella sfida col Parma, sappiamo che si tratta di una buona squadra. Problema gol? Sono cose che ogni tanto capitano, bisogna aspettare il momento giusto per i nostri attaccanti. In difesa dobbiamo essere pronti e bravi a non prendere gol perché tanto prima o poi i nostri attaccanti segneranno. Ospina-Meret? Abbiamo due portieri di grande livello, conosciamo tutti le loro qualità. Per me sono entrambi forti. Juve? La speranza non muore mai, ma pensiamo prima a questa partita".