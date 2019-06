L’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus ha già cambiato clamorosamente diversi scenari di mercato. Non è un caso se diversi giocatori del Napoli sono accostati al club bianconero proprio in virtù dell’ottimo rapporto con l’ex tecnico partenopeo. L’ultimo nome dato per vicino alla Vecchia Signora è Elseid Hysaj. Esterno difensivo albanese, è prossimo all’addio al Napoli dopo quattro stagioni. Hysaj potrebbe raggiungere il suo vecchio maestro a Torino, sulle orme delle esperienze all’Empoli e all’ombra del Vesuvio. Tuttavia, le alternative non mancano: infatti, resta forte il pressing dell’Atletico Madrid, come riportato da fonti spagnole. Il giocatore non ha ancora sciolto i dubbi sul suo futuro. La Juve resta sullo sfondo.