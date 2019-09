Elseid Hysaj, terzino dell'Albania e del Napoli, ha parlato dopo il match vinto dalla sua nazionale contro l'Islanda: “Abbiamo fatto una gara abbastanza diversa da quella contro la Francia. Sappiamo di avere un potenziale, abbiamo avuto la sicurezza dei nostri valori. Sostituzione? L'ho chiesto io stesso perché avevo un problema al polpaccio. Non potevo andare avanti e avevamo bisogno di qualcuno più fresco in campo. Continuo a non credere di aver segnato un goal. La gioia che ho avuto in quel momento... non ci credevo. Sono molto contento dell'obiettivo e della vittoria. Manteniamo il controllo ”