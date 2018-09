Elseid Hysaj, terzino albanese del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista di Albania-Israele:

"Sono abbastanza contento per l'inizio del campionato, ho giocato regolarmente e l'allenatore è felice di me. Israele? Credo che dovremo restare calmi e non pensare al passato. E' un'opportunità per qualificarci all'Europeo. Siamo pronti e ci stiamo preparando bene. Servirà tanto ardore per vincere la partita. Critiche su di me? Fa parte del nostro lavoro, ma sto bene con me stesso e ciò che dicono le persone non mi interessa. Sono qui per aiutare il mio paese, il resto non conta"