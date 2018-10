Elseid, terzino del, parla a Radio Kiss Kiss Napoli: "Siamo tutti perfezionisti, il mister e lo staff sanno come avere il recupero dalle nazionali giusti, quindi penso che saremo tutti pronti per sabato. Le ultime due partite sono state importanti per il nostro morale e quello della città. Vincere in casa e, in generale, vince le partite ci fa stare più tranquilli".- "Liverpool? Moralmente eravamo tutti tesi. Con tutte le squadre possiamo giocarcela, senza nessuna eslcusione. Se abbiamo vinto col Liverpool possiamo vincere anche col PSG, basta pensare a fare le cose che sappiamo fare, con serenità".- "Non ha mai segnato con me, ma fa assist. Sono contento per la squadra che non segni contro il Napoli".- "Non bisogna pensare troppo al loro attacco. Anche loro si preoccuperanno del Napoli e del fatto che col Liverpool la difesa azzurra non abbia subito gol. Abbiamo una grande squadra anche noi, proprio come loro".- "E' un bravissimo ragazzo, è sempre stato un giocatore importante per il Napoli. Ha tecnica, intuizione. Ancelotti ha fatto bene ad avvicinarlo alla porta per poterlo sfruttare meglio".- "Il mister ha sempre vinto, speriamo di continuare così, dare la possibilità a tutti e vincere ancora. Un giocatore deve dare ancora di più in questa situazione. Una o due partite non cambia la mentalità di un calciatore, se non giochi di certo non smetti di allenarti, anzi".- "Mi piace, è un bravissimo ragazzo. La concorrenza fa bene nel lavoro".