Secondo il Corriere dello Sport, la trattativa per il rinnovo contrattuale di Maksimovic, in scadenza nel 2021, è bloccata. Dopo l’ultimo incontro con Ramadani non ci sono stati passi avanti e la permanenza non è più certa. Hysaj, invece, potrebbe continuare in azzurro: l'esterno della Nazionale albanese è seguito da Roma e Tottenham, ma può giocarsi le sue chance con il Napoli.