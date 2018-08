Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha convocato 26 giocatori per la tournée europea degli azzurri, che partono oggi per Dublino dove sabato affronteranno il Liverpool in amichevole. Poi il Napoli se la vedrà con il Borussia Dortmund a San Gallo martedì 7 agosto e infine con il Wolfsburg in Germania sabato 11 agosto.



Di seguito l'elenco dei convocati.



Portieri: Karnezis, Contini e Marfella; difensori: Albiol, Chiriches, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Tonelli, Luperto, Hysaj. Centrocampisti: Allan, Diawara, Fabian, Hamsik, Rog, Zielinski, Grassi.

Attaccanti: Callejon, Inglese, Insigne, Ounas, Verdi, Vinicius, Milik. Mertens raggiungerà il gruppo a San Gallo.