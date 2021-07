L'ottimismo dei giorni scorsi ha lasciato spazio alle prime perplessità. I bookmaker rivedono le loro valutazioni sul futuro di Lorenzo Insigne al Napoli, complice un rinnovo che tarda ad arrivare. Le trattative con la società per l'ingaggio non hanno fatto progressi e lo stallo è evidente anche in quota, dove per la prima volta la quota sull'addio di Insigne subisce un taglio significativo: dal 5,40 della scorsa settimana, la separazione si gioca ora a 3,70. Non solo Insigne, visto che la situazione rimane in bilico pure per Fabian Ruiz: in questo caso molto dipenderà dalle offerte che arriveranno ai partenopei, ma intanto la partenza dello spagnolo è data a 2,32.