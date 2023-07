Nel pomeriggio di ieri alcuni ragazzi provenienti dalla Primavera del Napoli e rientranti dai vari prestiti si sono ritrovati al Konami Training Center di Castel Volturno per le prime visite mediche. Oggi è stato il momento di diversi calciatori della prima squadra. Juan Jesus, Demme, Lozano, Politano, Olivera, Mario Rui e poi ancora Gaetano, Zedadka e Zanoli hanno aperto ufficialmente la nuova stagione azzurra. Questa mattina alcuni dei protagonisti dello Scudetto hanno svolto i primi test medici e fisici-atletici. Nel pomeriggio gli azzurri si ritroveranno nuovamente al centro sportivo per una sessione di allenamento in campo. Tutto sotto gli occhi vigili di mister Rudi Garcia e indossando le nuove divise d'allenamento. Ecco la fotogallery con le foto pubblicate dal profilo Twitter della SSC Napoli.