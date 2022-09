Stanno facendo molto discutere i consigli che il Liverpool ha dato ai propri tifosi che hanno intenzione di andare a Napoli per godersi la partita della loro squadra del cuore. Per evitare scontri tra le tifoserie e far sì che la trasferta fili liscia, il club di Klopp ha diramato una lista di regole da seguire con una nota ufficiale.



Ecco quelle che hanno fatto arrabbiare i cittadini napoletani:



"Nell'interesse dell'incolumità personale, si consiglia vivamente ai tifosi di NON recarsi allo stadio da soli".



"Apprezziamo il fatto che alcuni fan vogliano fare di questo viaggio un'occasione. Invitiamo comunque i tifosi a non girare per la città da soli o a non indossare i colori del club durante la loro permanenza a Napoli".