Il Napoli svolgerà la seconda parte del ritiro pre campionato a Castel di Sangro dove effettuerà la preparazione dal 28 luglio all'11 agosto, dopo quello di Dimaro che si è concluso questa settimana, servito sì alla squadra e al nuovo tecnico Rudi Garcia per iniziare la nuova avventura con il tricolore sul petto.



IL PROGRAMMA



Sabato 29 Luglio alle ore 18:30 Napoli vs Hatayspor

Mercoledì 2 Agosto alle ore 18:30 Napoli vs Girona Futbol Club

Domenica 6 Agosto alle ore 18:30 Napoli vs FC Augsburg

Venerdì 11 Agosto alle ore 18:30 Napoli vs Apollon Limassol



I CONVOCATI



Portieri: Contini, Gollini, Idasiak, Meret.

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Obaretin, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli.

Centrocampisti: Anguissa, Delle, Elmas, Folorunsho, Gaetano, Lobotka, Saco, Zedadka, Zielinski.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin.