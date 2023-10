Ilsi prepara a tornare in campo dopo la sosta nazionali e lo fa con la consapevolezza di dover dare risposte alle rivali. Domani alle 15 il primo test, con la squadra di Garcia attesa dalal Bentegodi. Per questa sfida l'allenatore francese dovrà fare a meno di Victor, fermato da un'infortunio con la nazionale. Assenti anchee Juan, mentre tra i convocati torna. Questo l'elenco completo dei giocatori a disposizione per il Verona:: Contini, Gollini, Meret.: D'Avino, Di Lorenzo, Mario Rui, Natan, Mathias Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli.: Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Lindstrom, Lobotka, Zielinski.: Politano, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Zerbin.