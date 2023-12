Il tecnico del Napoili Walter Mazzarri ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di questa sera contro l'Inter al Maradona. Regolarmente in gruppo Zielinski, così come il recuperato Lindstrom, mentre è assente Zanoli che ieri aveva saltato l'allenamento per una lombalgia.



Portieri: Gollini, Idasiak, Meret

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Natan, Ostigard, Rrahmani

Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Zielinski

Attaccanti: Kvaratskhelia, Osimhen, Lindstrom, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin