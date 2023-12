Il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha diramato l'elenco dei convocati in vista della sfida di questa sera contro lo Sporting Braga valida per la sesta giornata di Champions League. Questo l'elenco in cui c'è anche Victor Osimhen.



Portieri: Contini, Gollini, Meret

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Natan, Ostigard, Rrahmani, Zanoli

Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Elmas, Gaetano, Lobotka, Zielinski, Lindstrom

Attaccanti: Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin