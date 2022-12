Attraverso il proprio sito ufficiale il Napoli ha diramato la lista dei convocati per il Winter Football Series by Regnum, ritiro che gli azzurri svolgeranno in vista della ripresa della stagione. Questo l'elenco completo, provo chiaramente dei nazionali impegnati al Mondiale in Qatar.



Portieri: Idasiak, Marfella, Meret, Sirigu.

Difensori: Barba, Di Lorenzo, Hysaj, Jesus Juan, Mario Rui, Ostigard, Rrahmani, Zanoli, Zedadka.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Gaetano, Iaccarino, Marchisano, Lobotka, Ndombele, Spavone, Zerbin.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Russo, Simeone.