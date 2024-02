Napoli, i convocati per il Verona: quanti recuperi per Mazzarri!

Sono ventuno i convocati del Napoli di Walter Mazzarri per la sfida contro il Verona. L'allenatore toscano avrà di nuovo a disposizione Kvaratskhelia, Natan, Cajuste e Simeone, oltre ad Anguissa, tornato dopo l'eliminazione del Camerun dalla Coppa d'Africa. Out Piotr Zielinski, per un affaticamento muscolare, prima chiamata Hamed Traoré.



Portieri: Idisiak, Gollini, Contini.

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Mazzocchi, Natan, Ostigaard, Rrahmani.

Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Dendoncker, Lindstrom, Lobotka, Traorè.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Ngonge, Politano, Simeone, Raspadori.