Seduta mattutina gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match di esordio in campionato di domani contro la Fiorentina al Franchi (ore 20.45).



Primo giorno di allenamento per Lozano. Hirving ha svolto seduta completa con il gruppo. In avvio la squadra, sul campo 2, hanno svolto riscaldamento con una serie di torelli. Successivamente lavoro finalizzato alla rapidità. Di seguito esercitazioni su calci da fermo con l'utilizzo di sagome. Chiusura con partitina a campo ridotto bianchi contro verdi. Milik ha svolto intera seduta col gruppo.



I convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Chiriches, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Allan, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Verdi, Zielinski, Callejon, Insigne, Mertens, Younes.