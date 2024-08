Napoli, nuova offerta per Gilmour: si può chiudere. E Manna lavora a un super colpo dal Benfica

Redazione Calciomercato

con un obiettivo chiaro in mente: chiudere rapidamente. Senza se e senza ma. Perché il mediano scozzese è diventato una priorità assoluta per Conte al di là delleper Gilmour, il Brighton ha così risposto alla prima offerta del Napoli. Ora il club azzurro. La struttura di questa seconda proposta dovrebbe accontentare il club inglese, si respira ottimismo nel management azzurro.

- Gilmour ma non solo.: il 27enne ex Ajax non è considerato incedibile dal club lusitano ma