Napoli, i dubbi di Conte per il Cagliari: Buongiorno e Neres i casi "cambia-modulo"

Cresce l'attesa per Napoli-Cagliari, ultima giornata del campionato di Serie A 2024/25 e che assegnerà nel bene e nel male per la squadra di Antonio Conte, lo Scudetto. L'allenatore salentino sta continuando a lavorare a Castelvolturno blindando al proprio interno la squadra che, inevitabilmente, parte dal vantaggio di un punto in classifica sull'Inter mantenuto dopo l'ultima giornata da brividi. L'obiettivo è alla portata, manca solo l'ultimo sforzo e per questo Conte non vuole sbagliare niente e cercherà di sbrogliare gli ultimi dubbi che rimangono aperti sulle scelte dal 1' e a partita in corso.

L'idea è quella di non cambiare rispetto alle ultime uscite, quantomeno non dal 1'. La difesa sarà a 4 e ci sarà ancora Giacomo Raspadori ad accompagnare Romelu Lukaku in attacco. In porta nessun dubbio con Meret confermatissimo e con l'assenza forzata di Lobotka sarà ancora Guilmour a piazzarsi in mezzo al campo accanto da Anguissa nel 4-4-2 che si trasforma in 4-2-3-1.La variabile che potrebbe far sparigliare le carte a Conte e al suo staff è quella che porta a David Neres, suo malgrado protagonista nel pareggio col Parma per il rigore conquistato nel finale e poi tolto col Var. Non è ancora al top, ma è l'arma in grado di spaccare le partite. Se sarà al 100% entro domani mattina potrebbe partire dal 1' trasformando il modulo in un 4-3-3 escludendo proprio Raspadori.

L'altra variabile che potrebbe cambiare l'andamento della gara, anche se è praticamente impossibile vederlo dal 1' è il rientro a disposizione di. Il difensore farebbe scattare il ritorno alla difesa a 3 che dà a Conte maggiori garanzie, probabile che la sua speranza: "Sto meglio, sto provando a recuperare" lo possa far aggregare alla squadra in panchina come arma difensiva a partita in corso.