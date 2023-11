Quasi otto anni, 345 partite, 50 gol e 46 assist. Una vita, quella passata da Piotr Zielinski con la maglia del Napoli, per cui bisogna capire se ci sarà la possibilità di scrivere un nuovo capitolo, di aggiungere altre presenze, altre reti, altre gioie. E altri trofei. Il contratto è in scadenza a giugno, i dialoghi per il rinnovo fin qui non hanno portato a svolte decisive in un senso o nell'altro. Servirà continuare a parlare e trattare per provare a definire un'intesa che permetta al centrocampista polacco di continuare la sua storia azzurra. Con diverse insidie sullo sfondo per il club del presidente De Laurentiis.



TRA ARABIA E DERBY D'ITALIA - La scorsa estate sembrava arrivato il momento di mettere la parola fine a questo matrimonio. Con le offerte ricche dall'Arabia Saudita che sembravano aver convinto il Napoli, ma non Zielinski. Deciso, caso più unico che raro, a dire no ai tanti milioni sauditi per restare ancora in Serie A dopo lo scudetto conquistato con Luciano Spalletti in panchina. Ora il tema rinnovo è di stretta attualità, anche perché ci sono altri club pronti ad approfittare di un'eventuale occasione a parametro zero: Juventus e Inter sono state accostate a Zielinski nelle ultime settimane, ancora non ci sono stati contatti avanzati ma certamente degli apprezzamenti. Perché un calciatore con le qualità dell'ex Udinese fa gola a tutti, soprattutto da svincolato.