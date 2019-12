Come racconta la Gazzetta dello Sport: "Nell’arbitrato il Napoli ha designato a testimoniare il vice presidente De Laurentiis, il d.s. Giuntoli e Ancelotti. Cosa dirà in quell’arbitrato il tecnico? Se lo chiedono i calciatori e questo mette ulteriori cattivi pensieri in testa. Perché sulle verità di cosa successe davvero in quella notte del 5 novembre in cui tutti sbagliarono, chi più chi meno, sono state raccontate varie versioni tutte verosimili. Ecco, la differenza fra vero e verosimile è quello che sta distruggendo il Napoli, con danni continui e in prospettiva incommensurabili"