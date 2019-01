Nicolò Barella ha risposto con un secco no al trasferimento a Napoli già nel mercato di gennaio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, alla base del rifiuto c'è la volontà del giocatore di concludere la stagione al Cagliari, per poi valutare il suo futuro quest'estate. Scelta dunque, valida per qualsiasi pretendente del mercato invernale, nulla di personale con la piazza partenopea.