L'atto è avvento qualche giorno fa, con la fine del rapporto tra Insigne e Raiola.Raiola ha rinunciato a seguire Lorenzo, mentre continuerà ad esser l'agente del fratello professionista, Roberto, protagonista col Benevento. Nel giorno di Pasqua, dopo che è trapelata l'indiscrezione dell'addio, si sono subito avviate le congetture: che cosa farà Insigne? A chi si affiderà?Ci sono alcuni punti certi in questa intricata vicenda:abbia creato ed ancora conservi qualche dissapore. Quindi lo scenario che porterebbe ad un eventuale rinnovo di contratto, con relativo prolungamento non è da scartare: anche perché Insigne ha un contratto difficilmente migliorabile (4.5 milioni a stagione) e soprattutto diventa molto complesso da cedere.che è anche il numero 10 della Nazionale. Se già prima era complesso immaginare una sua cessione a queste cifre, post-pandemia diventa, praticamente impossibile. Ed allora, potrebbe entrare in scena l'operazione “capitano a vita” con un prolungamento importante.Già è scoppiato, poi, il gossip legato al possibile nuovo procuratore di Insigne., potrebbero cercare di prenderne la procura. Al momento, però, lo scenario potrebbe anche condurre ad un possibile rinnovo con il Napoli: Insigne conduce la trattativa con il club solo con l'ausilio di alcuni legali così come sta facendo Dries Mertens, attraverso la Stirr Associates, che cura gli aspetti legali, mentre, come dimostra l'incontro, da solo a pranzo, del primo marzo con De Laurentiis, è lo stesso belga a condurre la trattativa per il proprio rinnovo.quando alle soglie dei 34 anni potrebbe consentirgli di chiudere la propria carriera al Napoli, da bandiera, da uomo immagine che resterà per sempre nella memoria del club.