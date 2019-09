Voti altissimi per Giovanni Di Lorenzo dopo il match con il Brescia:



Il Mattino 7.5: Prima da esterno destro, poi da centrale sfodera l'ennesima prestazione di alto profilo. Stringe bene su Balotelli, non sbaglia una chiusura, mostrando la maturità del centrale oltre che la forza dell'esterno: nel primo tempo lascia di stucco per la sua bravura anche a prendersi compiti in copertura non suoi.



Corriere dello Sport 6.5: Esterno e centrale, scivolando nella fase d’impostazione e comunque sempre in sicurezza.



Gazzetta dello Sport 6.5: È la vera sorpresa di questo Napoli. Tiene Balotelli e se la cava anche da centrale.



Tuttosport 7: altra prova di grande personalità. Tiene la fascia e duella con Balotelli non demeritando neanche dal punto di vista fisico.



Corriere della Sera: 6.



Repubblica 6.5.