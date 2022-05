Un solo punto conquistato tra Fiorentina, Roma ed Empoli che ha portato all'addio alla corsa scudetto. Dopodiché il ritiro prima imposto e successivamente annullato. Ci sono state le tre cene in dieci giorni che hanno evitato un crollo finale però qualcosa sembra non essere più come prima. Soprattutto per quanto riguarda- A poche ore dal fischio d'inizio di Napoli-Sassuolo dello scorso 30 aprile una delegazione di ultras ha duramente contestato Spalletti e la squadra. Qualche 'Vai via' all'allenatore si è sentito, pensiero che gli stessi tifosi hanno palesemente espresso anche ieri sera: all'esterno dello stadio Maradona è stato esposto uno striscione che recitavaUn chiaro riferimento al furto dell'auto subito dall'allenatore quasi sette mesi fa, ma soprattutto. Qualche dubbio l'aveva già mostrato Spalletti schivando più volte le domande sul suo futuro. Ad aggiungerci il carico ci ha pensato il presidente De Laurentiis dicendo che, sottolineando anche il fatto che non abbia preso casa a Napoli ma si trovi da inizio stagione ad alloggiare in hotel. La società ha evidenziato la durata del suo contratto, due anni più uno, che sta a significare l'intenzione di proseguire con lui. ​La palla quindi passa nelle mani diTraguardi alla mano, la situazione sembra paradossale, dato che Spalletti ha raggiunto l'obiettivo prefissato a inizio stagione, ovvero il rientro in Champions.