Nono giorno di ritiro per il Napoli a Castel di Sangro. Questa mattina la squadra si è ritrovata allo Stadio Teofilo Patini per l'allenamento mattutino, oggi è prevista la doppia seduta.



In campo tra i più acclamati c'è sempre Lorenzo Insigne, che fin dal primo giorno ha ricevuto le ovazioni e gli applausi del pubblico. I tifosi hanno iniziato ad intonare dei cori in favore di Insigne, urlando tutti insieme "C'è solo un capitano". Il giocatore ha ringraziato con l'accompagnamento di Politano che ha alzava le mani per accodarsi al pubblico. Insigne ha abbozzato più di un sorriso onorato di queste manifestazioni d'affetto da parte dei supporters partenopei.