Walter Mazzarri ha vinto il testa a testa con Tudor nella scelta di De Laurentiis per il nuovo allenatore del Napoli. Sono state 48 ore di valutazioni e riflessioni in casa azzurra,per averci già lavorato in passato.- Fino a stamattina l'allenatore croato era in vantaggio sul concorrente, poi l'incontro con Mazzarri ha fatto cambiare idea al presidente che ha virato su di lui. Ultimi dettagli da sistemare, poi inizierà ufficialmente la sua nuova avventura in azzurro.: la richiesta d'ingaggio più basso rispetto a quella avanzata da Tudor, i sette mesi contratto accettati contro i sette mesi più opzione per un anno in caso di qualificazione di Champions che c'era sul contratto di Tudor - e l'ex Verona aveva accettato - ma c'è un altro aspetto che ha fatto saltare la trattativa.- Un retroscena del mancato accordo infatti è legato alle commissioni che spettavano ad Anthony Seric, agente di Tudor col quale ieri il presidente De Laurentiis si è incontrato a Roma dopo aver già parlato con l'allenatore., un ulteriore ostacolo che ha bloccato l'arrivo del croato prima del semaforo verde per il ritorno di Mazzarri.