Fiorentina-Napoli è finita ma si porta con sé strascichi per le concitate fasi finali. Dopo essere stato insultato dai tifosi viola, Spalletti ha avuto un alterco con uno di loro presente sugli spalti. Tra parole grosse e un contatto solo sfiorato, l’episodio ha fatto molto discutere e ad occuparsene ora saranno gli inquirenti.



INDAGINI - I video della lite infatti sono stati consegnati dalla Fiorentina in modo da accelerare il processo del riconoscimento della persona coinvolta. La Digos ha aperto le indagini e, con la collaborazione del club viola, sta analizzando quanto successo al Franchi. E sul banco degli imputati non c’è solo il tifoso che ha provato a dare uno schiaffo all’ex allenatore di Roma e Inter, andato a vuoto. In direzione di Spalletti è stata anche lanciata una bottiglietta d’acqua che però ha colpito uno steward.