Zlatan Ibrahimovic, dopo l'esperienza statunitense agli L.A. Galaxy ha manifestato la sua volontà di tornare in Italia, in un campionato a lui già ben noto. Dopo aver vestito la maglia di Inter, Juventus e Milan potrebbe tornare per un'esperienza in rossonero, ma non solo. A far gola al giocatore rumeno anche Bologna e Napoli, in particolare per l'amicizia con De Laurentiis e Ancelotti e per la voglia di sentirsi acclamato da una grande piazza.



Come riporta il Corriere dello Sport, è normale che Ibra aspetti il Milan, con tutto il rispetto per il Bologna. Avrebbe voluto il Napoli, chiudere la carriera in una città che l’ha stregato sarebbe il massimo. Diciamo “sarebbe” perché, dopo i sondaggi di De Laurentiis e i contatti diretti con Raiola, oggi Ancelotti ha altre esigenze. Una: ritrovare la squadra e i risultati. Un’altra: il sovraffollamento in attacco dovrebbe comportare la partenza di uno degli attuali specialisti offensivi. Ma De La è imprevedibile.