Come afferma il Corriere dello Sport sulla questione Icardi-Napoli: "Ancelotti lo vuole, una città intera lo aspetta ed è pronta ad innamorarsene, ma l’Inter non ha intenzione di svenderlo. Soprattutto perché De Laurentiis aveva messo sul tavolo 60 milioni più il cartellino di Ounas (valutato altri 20-25 milioni) per avere Pepé dimostrando che i soldi per un investimento importante ce li ha. Marotta e Ausilio partiranno da una valutazione di Icardi di 80 milioni. Al Napoli a fine maggio l'Inter aveva chiesto Fabian, Zielinski e Insigne, non Milik che De Laurentiis ora potrebbe sacrificare. I dirigenti nerazzurri però in questo momento non considerano il polacco una priorità"