Icardi-Napoli, si va verso la chiusura, stando alle rivelazioni dei colleghi di Sky Sport: "Il Napoli ha deciso di non aspettarlo più, poi è chiaro che l'opportunità di poter prenderlo invoglia ad aspettare il più possibile ma credo che il giocatore abbia altre idee per la testa. La principale è quella di restare all'Inter, aspettando poi l'apertura del mercato di gennaio. Sullo sfondo resta la Juventus, l'unica società che potrebbe fargli cambiare idea. Se i bianconeri cedessero un attaccante importante, potrebbero anche prenderlo. Ma la pista Dybala-PSG è bloccata poiché Neymar è ancora lì e per Mandzukic non c'è niente di concreto".