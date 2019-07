Secondo Sky Sport, il Napoli resta in pole per Icardi: il club di De Laurentiis è pronto a presentare un'offerta da 60 milioni di euro all'Inter ed anticipare la Juventus. C'è però da aspettare il si dell'argentino e di Wanda Nara: se dovese arrivare il via libera alle condizioni dei partenopei (ingaggio da 7,5 milioni più bonus) allora la trattativa potrebbe entrare nel vivo.