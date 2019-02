Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, svela: "Mauro Icardi? Sono arrivati anche a noi dei segnali da parte del suo entourage, perché in caso di addio non gradirebbe piste estere. Le ipotesi in questo momento sono rappresentate dalla Juventus oppure Napoli, così come la permanenza all'Inter. Però devo ripetermi: se non rinnovasse il proprio contratto con i nerazzurri, non sarebbero gradite eventuali piste estere. Non è da escludere un intervento, più tardi, da parte della stessa Wanda Nara ai nostri microfoni. C'è gradimento da entrambe le parti, raccontato da chi conosce bene il calciatore. Non c'è nulla di concreto, però: Icardi piace al Napoli, e per certo posso garantire che c'è gradimento totale da parte di Icardi al Napoli. Mauro ci aveva già pensato quando andò via Higuain. E c'è gradimento totale da parte di Wanda Nara. Per quanto riguarda la Juventus, c'è stata solo una telefonata tra Wanda e Paratici"