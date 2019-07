Come scrive la Gazzetta, è sfida Napoli-Juventus per Mauro Icardi: "L’obiettivo dell’Inter è riuscire a vendere i due oramai ex leader nerazzurri prima del 2 settembre. Altrimenti sarà un problema non da poco tenerli nello spogliatoio. Per Icardi, che vuole restare a tutti i costi in Serie A, le opzioni più forti restano il Napoli e la Juve. Aurelio De Laurentiis, che per convincere Wanda potrebbe inserire un futuro coinvolgimento in una produzione cinematografica, è pronto a mettere sul piatto 60 milioni per fare la voce grossa davanti alla Juve. Che parte avvantaggiata: Paratici e Wanda flirtano da tempo, il giallo del presunto incontro a Ibiza ha alimentato le voci del possibile passaggio ai campioni d’Italia. Di certo i bianconeri sono la destinazione più gradita a Icardi e Wanda, ma la Juve deve prima vendere Higuain e Mandzukic".