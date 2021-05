Il Napoli cerca l'alternativa a Di Lorenzo per la fascia destra. Diverse le ipotesi per rinforzare il reparto. Una di queste porta a Danilo D'Ambrosio.



Secondo quanto riportato da Repubblica, il giocatore napoletano rappresenterebbe un'ipotesi a basso costo e gradita a Spalletti. Importante anche per la sua duttilità, dato che è bravo sia da terzino che da difensore. L'Inter non si opporrebbe a una sua cessione. Se ne riparlerà.