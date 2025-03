Napoli, idea Gatti per la difesa: è uno dei preferiti del ds Manna

Da una parte c'è Antonio Conte che nella testa ha messo a fuoco l'obiettivo scudetto ed è concentrato sul campo per evitare altri passi falsi come quello di Venezia, dall'altra il ds del Napoli Giovanni Manna si sta muovendo in vista del prossimo mercato per rinforzare la squadra provando ad anticipare alcune mosse. Tra i reparti che gli azzurri puntano a rinforzare c'è la difesa,- Per il centrale di difesa, intanto, il ds azzurro ha già le idee chiare. E un nome ben preciso in mente:, Manna l'ha messo nel mirino e al momento è tra i primi nomi della sua lista. I due si conoscono dai tempi di Torino, il presidente De Laurentiis è pronto a fare un altro investimento importante dopo l'arrivo di Buongiorno dal Torino in estate (35 milioni di parte fissa più 5 di bonus). Per il 2025/26 il Napoli ha già bloccato Luca Marianucci (2004) dell'Empoli, per il quale c'è un accordo verbale tra club con un contratto di cinque anni già pronto: probabilmente nella rosa azzurra prenderà il posto di Juan Jesus in scadenza di contratto a giugno.

- Manna è stato uno dei principali sponsor per l'arrivo di Gatti in bianconero nel 2022, e ora vorrebbe portarlo a Napoli. Nei giorni scorsi il ds azzurro è stato a Milano dove ha avuto diversi incontri programmati, non è escluso che abbia visto anche l'entourage del difensore classe '98 per qualche contatto preliminare.; ma l'impressione è che, se i bianconeri dovessero fare un prezzo, sarebbe superiore. Al momento Gatti è solo un'idea del Napoli che sta monitorando altri giocatori per rinforzare la difesa, l'ex Frosinone però è uno dei più apprezzati dal ds Manna.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui