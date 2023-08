Il Napoli vaglia le alternative in caso di partenza di Hirving Lozano, corteggiato dal PSV Eindhoven. Il messicano non ha rinnovato il proprio contratto in scadenza nel 2024 ed è considerato un possibile partente. Come riporta Sky, il nome che al momento i partenopei tengono d'occhio per quel ruolo è quello di Albert Gudmundsson del Genoa.