Potrebbe esserci una novità rivoluzionaria in casa Napoli la prossima stagione per quanto riguarda lo sponsor tecnico. Come riporta Calcio e Finanza, il club partenopeo starebbe valutando la possibilità di autoprodurre la divisa da gioco. Il contratto con Kappa scadrà al termine della stagione e al Napoli sarebbero arrivate diverse offerte da parte di sponsor tecnici. Il club – spiega Il Mattino – non punta in ogni caso su grossi marchi, che non gli consentirebbero di mantenere alcune prerogative commerciali. C’è per esempio una rete di negozi affiliati alla quale il club partenopeo non vuole rinunciare. Ma non solo, De Laurentiis con l’ad Chiavelli e il capo del marketing Formisano curano anche il design delle maglie e per questo vogliono stringere accordi con un partner che possa accontentare le loro richieste.